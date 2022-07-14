Россияне за сутки обстреляли восемь общин в Сумской области

Российские военные в течение четверга, 14 июля, совершили 8 обстрелов по 8 общинам Сумской области. Всего было более 40 выстрелов из разных видов вооружения.

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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что враг за сутки нанес свыше 40 выстрелов из пулеметной очереди, реактивной и ствольной артиллерии. Также использовали беспилотники.

Общины, пострадавшие от обстрелов – Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, российская армия в течение суток, 13 июля, обстреляла четыре общины Сумской области. Всего зафиксировано 59 прилетов и 6 минометных взрывов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.