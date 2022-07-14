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Россияне за сутки обстреляли восемь общин в Сумской области
Российские военные в течение четверга, 14 июля, совершили 8 обстрелов по 8 общинам Сумской области. Всего было более 40 выстрелов из разных видов вооружения.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Отмечается, что враг за сутки нанес свыше 40 выстрелов из пулеметной очереди, реактивной и ствольной артиллерии. Также использовали беспилотники.
Общины, пострадавшие от обстрелов – Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, российская армия в течение суток, 13 июля, обстреляла четыре общины Сумской области. Всего зафиксировано 59 прилетов и 6 минометных взрывов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.