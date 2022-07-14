В Николаеве под российский обстрел снова попало троллейбусное депо (ФОТО, ВИДЕО)

Под вражеский обстрел 14 июля снова попало троллейбусное депо коммунального предприятия "Николаевэлектротранс", сообщил в своем Telegram-канале мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"Снова под обстрел попал наш общественный транспорт. Сегодня было повреждено 18 троллейбусов. Из них 16 единиц - это наши новенькие комфортные троллейбусы, которые мы закупили в прошлом году и презентовали ко Дню города. "Николаевэлектротранс" обещает как можно скорее восстановить транспорт", - отметил он .

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В свою очередь, как сообщает оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, из-за массированного обстрела города утром из зенитно-ракетных систем С-300 была частично разрушена гостиница и бизнес-центр, есть попадание в стадион, в три учебных заведения, повреждены частные и многоквартирные дома, предприятия, в том числе транспортные, и магазины.

Кроме этого, Сенкевич сообщил, что утром оккупанты попали в два учебных заведения города. В частности, в одной школе полностью разрушена часть здания, в другой - выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад. Известно по крайней мере об одном раненом, которому понадобилась медицинская помощь.

Фото: Telegram/senkevichonline Фото: Telegram/senkevichonline Фото: Telegram/senkevichonline Фото: оперативное командование "Юг" СВ ВСУ

Также он отметил, что "как всегда" от ударной волны и обломков повреждения получили и жилые дома. Так, лишь в одном районе в четверг было повреждено 14 многоэтажек (окна, двери, балконы) и три частных дома (окна и кровля).

Напомним также, что 12 июля российские войска из оккупированной ими Херсонской области также осуществили массированный обстрел Николаева реактивными системами залпового огня "Смерч" и зенитно-ракетными системами С-300. Была повреждена газовая магистраль, здания школы и двух медицинских учреждений, поражены троллейбусное депо, цеха рыбохозяйственного предприятия и несколько жилых многоэтажных домов.