Массовые обстрелы Николаева 12 июля: разрушена школа, повреждены больницы и дома, ранены 12 гражданских

12 гражданских лиц, по предварительным данным, получили осколочные ранения вследствие массовых обстрелов Николаева в ночь на 12 июля. Об этом сообщает областная прокуратура.

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Отмечается, что управление Службы безопасности Украины в Николаевской области начало расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, около 4:00 военные страны-агрессора совершили массированные артиллерийские и ракетные обстрелы по жилым массивам областного центра.

Под вражеским огнем оказались многоквартирные и частные жилые дома, медицинские и учебные заведения, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры. Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.

Первоочередные следственные действия производятся прокурорами Окружной прокуратуры Николаева, следователями Службы безопасности Украины и полиции, экспертами. Извлечены обломки ракет. Правоохранители обещают, что доказательства, полученные во время проведения следственных действий, будут использованы для доказательства преступной деятельности РФ, в том числе в международных судебных инстанциях.

В свою очередь, как сообщил по состоянию на 11:15 вторника начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, идентифицировано 19 ракет - это "Смерчи" и "Торнадо". Всего же, по его словам, по городу насчитали 24 "лунки" от попаданий.

"Святой Николай и ВСУ нас берегут от подонков. Поэтому они боятся. К сожалению, сильно обстреляли город. Много есть повреждений, разрушений, обстреляли больницу. Все отстроим. Но и много пострадавших", - добавил он.

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Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, от обстрелов повреждения получили, в частности, две больницы: в зданиях выбиты окна, в некоторых помещениях обвалился потолок. Персонал и пациенты не пострадали, но в одном учреждении ранен охранник.

Также он сообщил, что российские войска разрушили учебный корпус в одной из николаевских школ и уничтожили там школьные музеи истории Второй мировой войны и памяти воинов-афганцев. Видео с места происшествия градоначальник также выложил в своем Telegram-канале.

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Напомним также, что 9 июля оккупанты запустили по Николаеву шесть ракет С-300, разрушив два частных дома и попав по частным предприятиям. 5 июля русские войска при обстреле Николаева разрушили до основания здание дома культуры.