Російські війська під час обстрілу Миколаєва вщент зруйнували будинок культури (ВІДЕО)

Внаслідок ударів по Миколаєву вранці 5 липня одна з російських ракет потрапила до будинку культури в одному з районів міста, внаслідок чого будівля була практично повністю зруйнована. У той же час, як повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Олександр Сенкевич, постраждалих немає.

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"Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило більше 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання. Працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям заактувати пошкодження, видали плівку та ОСБ-плити", - розповів також він.

За словами мера, деякі мешканці дістали легкі поранення, проте від медичної допомоги відмовилися. При цьому, за даними мерії, потрапляння були не лише у цивільні об'єкти, а й у військові. Стверджується, що при цьому жертв не було.

Постраждав від обстрілу не лише Миколаїв. За даними Сенкевича, у місті Баштанка удар прийшовся по будівлі адміністрації, сирзаводу та сільськогосподарським площам у передмісті.

У селі Лимани, що поряд із кордоном з Херсонською областю на південь від Миколаєва, зафіксовано попадання ворожого снаряда біля школи: будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі.

У свою чергу, Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області повідомляє, що внаслідок масованого обстрілу Миколаєва 5 липня після потрапляння в об'єкти військової та цивільної інфраструктури виникли дві пожежі.

Одна була ліквідована на площі 1000 квадратних метрів, до гасіння залучалося 63 особи 15 одиниць техніки (з них 51 рятувальник, 13 пожежників та спецавтомобілів ДСНС), другу ж площею 120 квадратних метрів гасили 14 пожежників та 2 одиниці техніки ДСНС.