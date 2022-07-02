У Миколаївській області через обстріл 1 липня поранено 14 людей

14 людей отримали поранення на Миколаївщині 1 липня через обстріл окупантів. Про це на своєму телеграм-каналі написала голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Знову дісталося громадам Баштанського та Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Первомайська та Галицинівська громади. Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 осіб. Дітей постраждалих немає."

За словами голови облради, всіх постраждалих доставлено до наших медичних закладів та отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 2 липня, у миколаївських лікарнях перебувають 274 громадяни, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 44 потерпілих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, у Миколаєві 1 липня рано вранці окупанти обстріляли ракетами Миколаїв та Миколаївську область.

Зазначимо, 28 червня окупанти також випустили 11 ракет по Миколаєву, хоча частина їх збили сили ППО. Крім того, росіяни запустили ракети по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Очакова Миколаївської області. Внаслідок атаки загинули принаймні троє людей, серед яких шестирічна дівчинка.