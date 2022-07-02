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В Николаевской области из-за обстрелов 1 июля ранено 14 человек

В Николаевской области из-за обстрелов 1 июля ранено 14 человек

14 человек получили ранения в Николаевской области 1 июля из-за обстрелов оккупантов. Об этом на своем телеграм-канале написала председатель Николаевского областного совета  Анна Замазеева. 

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"Оккупанты продолжают обстрелевать Николаевскую область. Снова досталось общинам Баштанского и Николаевского районов. Под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Первомайская и Галицыновская общины. В общей сложности, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 14 человек. Детей пострадавших нет", - написала она. 

По словам главы облсовета, все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

Всего, по состоянию на утро 2 июля, в николаевских больницах находятся 274 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 44 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, в Николаеве 1 июля рано утром оккупанты обстреляли ракетами Николаев и Николаевскую область. 

Отметим, 28 июня оккупанты также выпустили 11 ракет по Николаеву, хотя часть из них сбили силы ПВО. Кроме того, россияне запустили ракеты по жилым домам и гражданской инфраструктуре Очакова Николаевской области. В результате атаки погибли по крайней мере три человека, среди которых шестилетняя девочка.

Автор:
Степан Крьока