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Николаев подвергся ракетным обстрелам
В Николаеве 1 июля рано утром во время ночной воздушной тревоги раздались взрывы. Также российские оккупанты обстреливали Николаевскую область.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Утром, 1 июля, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и последствиях уточняется", - отметил он.
По его словам, российские оккупанты попали по предприятию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщает ОК "Юг", среди дня, 30 июня, Корабельный район Николаева был обстрелен реактивными системами залпового огня «Смерч» с запрещенными кассетными снарядами. Потерпевших нет.
Также вчера, 30 июня, во второй половине дня была обстреляна Ингульская община. Обстрелы были вне населенных пунктов. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует свет. По предварительной информации, пострадавших нет.
1 июля, около 04:30, обстрелу подверглась Широковская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Вчера, 30 июня, с 16:50 на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской общины зафиксированы обстрелы вражескими кассетными боеприпасами окрестностей с. Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет.
Также 30 июня, примерно с 20.55, были обстрелы с. Засилье Первомайской общины. В результате чего произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения.
Ночью, 1 июля, обстрелы подверглись с. Лиманы Галицыновской общины. Потерпевших нет.
Утром, 1 июля, был обстрелян с. Старая Богдановка Радсадовской общины. В результате – разрушение инфраструктуры. Потерпевших нет.
Утром, 1 июля, около 05:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработало ПВО, пораженная ракета ориентировочно упала на границы с Кировоградской областью. По состоянию на 08:20 идут поиски падения.
В Вознесенском районе день и ночь прошли относительно спокойно.
Отметим, 28 июня оккупанты также выпустили 11 ракет по Николаеву, хотя часть из них сбили силы ПВО. Кроме того, россияне запустили ракеты по жилым домам и гражданской инфраструктуре Очакова Николаевской области. В результате атаки погибли по крайней мере три человека, среди которых шестилетняя девочка.