В Николаеве 1 июля рано утром во время ночной воздушной тревоги раздались взрывы. Также российские оккупанты обстреливали Николаевскую область.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 1 июля, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и последствиях уточняется", - отметил он.

По его словам, российские оккупанты попали по предприятию.

Как сообщает ОК "Юг", среди дня, 30 июня, Корабельный район Николаева был обстрелен реактивными системами залпового огня «Смерч» с запрещенными кассетными снарядами. Потерпевших нет.

Также вчера, 30 июня, во второй половине дня была обстреляна Ингульская община. Обстрелы были вне населенных пунктов. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует свет. По предварительной информации, пострадавших нет.

1 июля, около 04:30, обстрелу подверглась Широковская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вчера, 30 июня, с 16:50 на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской общины зафиксированы обстрелы вражескими кассетными боеприпасами окрестностей с. Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет.

Также 30 июня, примерно с 20.55, были обстрелы с. Засилье Первомайской общины. В результате чего произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения.

Ночью, 1 июля, обстрелы подверглись с. Лиманы Галицыновской общины. Потерпевших нет.

Утром, 1 июля, был обстрелян с. Старая Богдановка Радсадовской общины. В результате – разрушение инфраструктуры. Потерпевших нет.

Утром, 1 июля, около 05:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработало ПВО, пораженная ракета ориентировочно упала на границы с Кировоградской областью. По состоянию на 08:20 идут поиски падения.

В Вознесенском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

Отметим, 28 июня оккупанты также выпустили 11 ракет по Николаеву, хотя часть из них сбили силы ПВО. Кроме того, россияне запустили ракеты по жилым домам и гражданской инфраструктуре Очакова Николаевской области. В результате атаки погибли по крайней мере три человека, среди которых шестилетняя девочка.