У Миколаєві 1 липня рано-вранці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також російські окупанти обстрілювали Миколаївську область.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація про постраждалих та наслідки уточнюється", - зазначив він.

За його словами, російські окупанти потрапили в підприємство.

Як повідомляє ОК "Південь", серед дня, 30 червня, Корабельний район Миколаєва було обстріляно реактивними системами залпового вогню "Смерч" із забороненими касетними снарядами. Потерпілих нема.

Також учора, 30 червня, у другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріл був поза населеними пунктами. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

1 липня, близько 04:30, обстріляли Широківську громаду. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Вчора, 30 червня, з 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріл ворожими касетними боєприпасами околиць с. Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.

Також 30 червня, приблизно з 20:55, були обстріли с. Засилля Першотравневої громади. Внаслідок чого сталося займання нежитлового господарського підсобного приміщення.

Вночі, 1 липня, обстріл зазнав с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих нема.

Вранці, 1 липня, було обстріляно с. Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих нема.

Вранці, 1 липня, близько 05:20 у Первомайському районі стався сильний вибух. Спрацювало ППО, уражена ракета орієнтовно впала на кордони з Кіровоградською областю. Станом на 8:20 йдуть пошуки падіння.

У Вознесенському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.

Зазначимо, 28 червня окупанти також випустили 11 ракет по Миколаєву, хоча частина їх збили сили ППО. Крім того, росіяни запустили ракети по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Очакова Миколаївської області. Внаслідок атаки загинули принаймні троє людей, серед яких шестирічна дівчинка.