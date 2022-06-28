Ночью россияне обстреляли Николаев и Очаков. Есть жертвы, трехмесячный ребенок в коме

В ночь с 27 на 28 июня оккупанты выпустили 11 ракет по Николаеву, часть из них сбили силы ПВО, сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

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Кроме того, россияне запустили ракеты по жилым домам и гражданской инфраструктуре Очакова Николаевской области. В результате атаки два человека погибли, среди них ребенок 6 лет. Еще шесть человек получили ранения, в том числе четыре ребенка. Трехмесячного младенца госпитализировали, он сейчас в коме.

Из-за атаки в городе в некоторых районах отсутствует водо-, газо-, энергоснабжение и интернет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил массированный обстрел города и добавил, что информацию о пострадавших и последствиях сообщит позже.

Кроме того, вечером 27 июня оккупанты обстреляли поселок Засилье Первомайской громады. В результате на территории частного предприятия возник пожар, также повреждены жилые дома, жертв нет. Тогда же под удар попали села Галицыновской громады.

В результате ночного обстрела Куцурубской громады разрушена социальная инфраструктура. Загорелось поле с озимой пшеницей, жертв нет.

Утром 28 июня продолжаются обстрелы Березнеговатской громады и сел по линии разграничения. По предварительной информации, повреждена инфраструктура и жилые дома.

Ранее, 25 июня, под утренний ракетный удар со стороны российских оккупантов попали портовая инфраструктура и жилые кварталы Николаева. Кроме того, тогда за сутки в области ранения в результате обстрелов получили семь человек. Кроме областного центра, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Воскресенская, Константиновская, Галицыновская и Первомайская общины.