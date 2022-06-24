Армия РФ нанесла ракетный удар по туалету в Николаевской области

Российские оккупационные войска пытались с помощью ракетного комплекса "Точка-У" ударить по одной из с телебашен в Николаевской области, однако смогли ликвидировать лишь уличный туалет. Об этом сообщает ОК "Пивдень".

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"Пытаясь попасть в одну из телебашен, россияне эпически в очередной раз попали в уличную уборную. Усилиями кремлевских пропагандистов телевизионная речь в голове оккупантов тесно сочетается с содержанием туалета", — прокомментировали в ОК.

Отметим, что в результате атаки ударной волной повреждена территория и несколько автомобилей гражданского автопредприятия.

Это уже не первый туалет, ставший целью для российских захватчиков. Ранее, в мае, российская армия нанесла очередной ракетный удар с применением авиации по южной части Одесской области. Тогда россияне разрушила пляжный туалет.

После этого, в том же месяце армия РФ решила использовать ракету для нанесения удара по реке Самара. В результате атаки люди не пострадали.