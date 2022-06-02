Армия РФ нанесла ракетный удар по Николаевской области с применением авиации

Текущая оперативная обстановка на юге Украины остается стабильно напряженной. Враг пытается удерживать оборонительные рубежи и усиливает обстрелы позиций ВСУ.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"По Николаевской области был нанесен массированный ракетный удар с применением стратегической авиации. 4 крылатыми ракетами противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты", - говорится в сообщении.

Также атакованы черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы позиций ВСУ.

"Очевидно, враг пытается усилить психологическое давление на мирное население и подразделения сил обороны, чтобы снизить динамику контрнаступательных действий", - отмечают в ОК "Юг".

Кроме того, в полночь снова "Ураганом" атакован Очаков, а областной центр Николаевщины в очередной раз подвергнут артиллерийскому обстрелу 203 мм снарядами и реактивными системами залпового огня.

Повреждены промышленные предприятия, автодорожные развязки, объекты городской и пригородной инфраструктуры. Данные о пострадавших уточняются.

Подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения сил обороны за ночь уничтожены 152-мм прицепные гаубицы "Мста-Б", остальные потери врага уточняются.

"В Черном море сейчас находятся корабли – носители крылатых ракет – и большие десантные корабли направляются к пункту базирования в Севастополе. Остальные единицы рашистского черноморского флота сосредоточены в базах временно оккупированного Крыма. В Одесской области остается угроза выбрасывания на берег морских мин. Продолжаются контрдиверсионные действия в районах области", — добавили в ОК "Юг".