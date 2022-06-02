Армія РФ завдала ракетного удару по Миколаївській області із застосуванням авіації

Поточна оперативна ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Ворог намагається утримувати оборонні рубежі та посилює обстріли позицій ЗСУ.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"По Миколаївській області було завдано масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації. 4 крилатими ракетами супротивник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати", - йдеться у повідомленні.

Також атаковано чорноморське узбережжя Миколаївської області та тилові райони позицій ЗСУ.

"Очевидно, ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення та підрозділи сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступних дій", - зазначають у ОК "Південь".

Крім того, опівночі знову "Ураганом" атаковано Очаков, а обласний центр Миколаївщини в черговий раз зазнав артилерійського обстрілу 203 мм снарядами та реактивними системами залпового вогню.

Пошкоджено промислові підприємства, автодорожні розв'язки, об'єкти міської та приміської інфраструктури. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння сил оборони за ніч знищено 152-мм причіпні гаубиці "Мста-Б", решта втрат ворога уточнюється.

"У Чорному морі зараз знаходяться кораблі - носії крилатих ракет - і великі десантні кораблі прямують до пункту базування в Севастополі. Інші одиниці рашистського чорноморського флоту зосереджені в базах тимчасово окупованого Криму. В Одеській області залишається загроза викидання на берег морських мін. районах області", - додали в ОК "Південь".