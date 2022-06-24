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Армія РФ завдала ракетного удару по туалету у Миколаївській області

Армія РФ завдала ракетного удару по туалету у Миколаївській області
Росія ліквідувала туалет у Миколаївській області. Фото: скрін відео/ Telegram Віталія Кіма

Російські окупаційні війська намагалися за допомогою ракетного комплексу "Точка-У" вдарити по одній із телевеж в Миколаївській області, проте змогли ліквідувати лише вуличний туалет. Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Намагаючись потрапити в одну з телевеж, росіяни епічно в черговий раз потрапили до вуличної вбиральні. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійна промова в голові окупантів тісно поєднується зі змістом туалету", - прокоментували в ОК.

Зазначимо, що внаслідок атаки ударною хвилею пошкоджено територію та кілька автомобілів цивільного автопідприємства.

Це вже не перший туалет, який став метою для російських загарбників. Раніше, у травні, російська армія завдала чергового ракетного удару із застосуванням авіації по південній частині Одеської області. Тоді росіяни зруйнували пляжний туалет.

Після цього, того ж місяця, армія РФ вирішила використати ракету для завдання удару по річці Самара. Внаслідок атаки люди не постраждали.

Автор:
Віта Молодан