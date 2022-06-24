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Армія РФ завдала ракетного удару по туалету у Миколаївській області
Російські окупаційні війська намагалися за допомогою ракетного комплексу "Точка-У" вдарити по одній із телевеж в Миколаївській області, проте змогли ліквідувати лише вуличний туалет. Про це повідомляє ОК "Південь".
"Намагаючись потрапити в одну з телевеж, росіяни епічно в черговий раз потрапили до вуличної вбиральні. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійна промова в голові окупантів тісно поєднується зі змістом туалету", - прокоментували в ОК.
Зазначимо, що внаслідок атаки ударною хвилею пошкоджено територію та кілька автомобілів цивільного автопідприємства.
Це вже не перший туалет, який став метою для російських загарбників. Раніше, у травні, російська армія завдала чергового ракетного удару із застосуванням авіації по південній частині Одеської області. Тоді росіяни зруйнували пляжний туалет.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після цього, того ж місяця, армія РФ вирішила використати ракету для завдання удару по річці Самара. Внаслідок атаки люди не постраждали.