Зупинка частини заводів не має ставати підставою для скасування мит на олійні – "Укроліяпром"

На тлі вимушеної зупинки частини українських олійноекстракційних заводів через російські атаки окремі зацікавлені сторони намагаються використати ситуацію для скасування експортних мит на соняшник, сою та ріпак.

Як пише Dilo, про це заявили в асоціації "Укроліяпром", наголосивши, що такі рішення можуть призвести до скорочення переробки олійних культур в Україні після відновлення роботи підприємств.

У заяві йдеться, що частина олійноекстракційних підприємств призупинила виробництво через російські удари по харчовій промисловості та енергетичній інфраструктурі. Зупинку пояснюють необхідністю захистити працівників і виробниче обладнання.

В "Укроліяпромі" очікують, що після поліпшення безпекової ситуації підприємства зможуть відновити роботу.

Водночас асоціація запевняє, що загрози дефіциту соняшникової олії на внутрішньому ринку немає. За її оцінками, щорічне споживання продукції в Україні становить 400–500 тис. тонн, або менш ніж 10% обсягів вітчизняного виробництва.

В асоціації також стверджують, що наявні переробні потужності дозволяють протягом сезону переробити весь зібраний урожай соняшнику, сої та ріпаку.

На цьому тлі "Укроліяпром" виступає проти пропозицій скасувати вивізні мита на олійні культури. Представники галузевого об'єднання вважають, що такі зміни можуть збільшити експорт сировини замість її переробки на українських підприємствах.

Зокрема, в асоціації нагадали, що експортне мито на насіння соняшнику було одним із чинників розвитку переробної промисловості в Україні. На думку об'єднання, його скасування може збільшити постачання української сировини на підприємства країн ЄС і Туреччини.

Щодо сої та ріпаку, в "Укроліяпромі" зазначають, що агровиробники, які експортують власноруч вирощену продукцію, вже мають передбачене законодавством звільнення від мита за відповідних умов. Тому в асоціації вважають недоцільним скасовувати його для інших експортерів.

Крім того, у заяві наголошується, що зміна мит не розв'яже проблем із пропускною здатністю портів і прикордонної інфраструктури.

"Головне сьогодні – не ухвалювати рішень, які перекреслять роки розвитку нашої переробки й перетворять Україну назад на постачальника сировини", – заявив гендиректор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

Зупинка олійних заводів через російські атаки

12 листопада агрохолдинг "Кернел" оголосив про тимчасове припинення роботи всіх своїх олійноекстракційних заводів через погіршення безпекової ситуації та російські удари по підприємствах аграрного сектору, зокрема по активах компанії.

За даними пресслужби, російські атаки пошкодили виробничі приміщення, обладнання та резервуари. Компанія пояснила, що через безперервний технологічний цикл і підвищену пожежну небезпеку продовження виробництва становило б загрозу для працівників.

Агрохолдинг також призупинив закупівлю насіння соняшнику. Водночас компанія продовжує відвантажувати готову продукцію зі складських запасів.

Крім того, 12 листопада компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила виробничі потужності, зокрема олійноекстракційного заводу в Одеській області. У компанії пояснили це безпековими ризиками та аварійними відключеннями електроенергії.

Із 13 листопада призупинив закупівлю та переробку соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки" у Дніпрі. Причинами стали перебої з електропостачанням, складна безпекова ситуація та необхідність відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

Dilo зібрало інформацію про призупинення та пошкодження підприємств харчової промисловості за осінь 2026 року.