РФ атакує харчову промисловість України: які заводи та підприємства потрапили під удар восени

Російські атаки завдали збитків українським підприємствам харчової та агропромислової галузей. Частина виробництв зазнала пошкоджень, а Ніжинський жиркомбінат був змушений зупинити роботу. Під ударами також опинилися завод із переробки сої агрохолдингу "Астарта", підприємство "Агрофрукт ЛТД" на Волині та об'єкти агропромислової інфраструктури на Київщині. Загалом відомо, що від початку осені зазнали атак майже 10 харчових підприємств та агропромислових об'єктів України.

Dilo зібрало інформацію про призупинення та пошкодження підприємство за осінь 2026 року.

Цього тижня розпочалася нова хвиля російських атак на агропродовольчий сектор. Під загрозою залишаються підприємства різних напрямів аграрного виробництва, зокрема виробники харчової продукції, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Перед цим джерела в ГУР повідомляли, що Кремль готує нові удари по зерносховищах, молочних заводах, підприємствах із виробництва соняшникової олії, а також по виробниках м’яса та птиці, писав Bloomberg.

Висоцький заявив, що його відомство координує дії з Міністерством оборони для протидії атакам, хоча забезпечити стовідсотковий захист неможливо.

За його словами, попри атаки на агропродовольчий сектор України підстав очікувати критичного дефіциту харчових продуктів немає.

Проте він визнав, що через російські атаки та логістичні обмеження можливі перебої з постачанням і тимчасова відсутність окремих товарів в асортименті торговельних точок.

У вересні Висоцький заявляв, що російські атаки на підприємства харчової промисловості України можуть завдати економіці втрат у розмірі 2-3% ВВП.

Які харчові підприємства постраждали від російських атак

"Ніжинський жиркомбінат" зупинив виробництво після атаки російських безпілотників. Підприємство зазнало пошкоджень унаслідок російської атаки та було змушене призупинити діяльність. Інформація про масштаби руйнувань, суму збитків і терміни відновлення роботи потребує уточнення.

Окремо про наслідки російських атак повідомив найбільший виробник олії "Кернел". 12 листопада компанія оголосила про вимушену зупинку всіх восьми своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості. Водночас це не означає, що всі вісім заводів зазнали прямих влучань: компанія не оприлюднила повного переліку пошкоджених об'єктів.

Фото: Facebook Kernel

Також під удар потрапив завод із переробки сої агрохолдингу "Астарта" . Він зазнав пошкоджень унаслідок російського авіаудару 8 листопада. Інформацію про масштаби пошкоджень та вплив атаки на виробничі потужності підприємства компанія наразі не розкриває.

Через російську атаку пошкоджено приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД" у селищі Маневичі Волинської області. За наявною інформацією, 100% статутного капіталу компанії належить громадянам Польщі.

Російська атака на Київщині: під ударом опинилися агропромислові об'єкти

Російські безпілотники атакували Яготин Бориспільського району Київської області. Внаслідок удару одна людина загинула, є поранені. Окрім цивільної інфраструктури, з'явилися повідомлення про влучання по заводу "Яготинське" та цукровому підприємству. Офіційної інформацію про характер пошкоджень, масштаби руйнувань і вплив на роботу цих виробництв поки немає.

Наслідки атаки влітку/Фото: Facebook Головне управління ДСНС України у Київській області

Російські атаки на підприємства агропромислового комплексу створюють додаткові ризики для стабільності українського виробництва, продовольчих ланцюгів і постачання продукції. Для бізнесу наслідки таких ударів можуть означати не лише прямі матеріальні збитки, а й вимушені простої, порушення контрактів та додаткові виплати на відновлення.

Які ще підприємства харчової промисловості постраждали від атак РФ восени 2026 року

Атаки РФ на українську харчову промисловість не обмежилися підприємствами, згаданими вище. Протягом осені 2026 року під ударами опинилися також виробники кондитерської продукції, локшини швидкого приготування, олії та продукції птахівництва.

Зокрема, у вересні внаслідок російської атаки у Житомирі був повністю зруйнований охолоджувальний склад виробника морозива "Рудь".

Загальна площа зруйнованих приміщень становила 4350 кв. м. На складі зберігалася готова продукція компанії, а також навантажувальна техніка та інше майно.

Також у вересні виробник локшини Reeva призупинив виробництво та відвантаження продукції після удару по заводу у Білій Церкві через суттєві пошкодження виробничої та складської інфраструктури. Завод належить міжнародному холдингу Mareven Food Holdings.

У жовтні російські безпілотники атакували виробничий комплекс Roshen у Вінниці, унаслідок чого підприємство зазнало пошкоджень.

Співвласник компанії "Карпатські мінеральні води" Сергій Устенко заявляв, що системні атаки на виробничі потужності створюють для української харчової галузі ризик "точки неповернення". Частина найбільших гравців може втратити частку ринку вже до зими через російські обстріли.