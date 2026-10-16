RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Готівковий курс:

USD

45,14

45,00

EUR

50,90

50,65

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Росія атакувала польське агропідприємство на Волині: є загиблий та поранені

пожежа
На місці триває ліквідація наслідків пожежі

Внаслідок російської атаки пошкоджено приватне підприємство “Агрофрукт ЛТД” у селищі Маневичі Волинської області, 100% статутного капіталу якого належить громадянам Польщі. 

Як пише Dilo, про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк.

За його даними, на підприємстві загинула одна людина, ще вісім осіб отримали поранення.

На місці події пожежу вдалося локалізувати, однак ліквідація наслідків ворожого удару наразі триває.

Про компанію

Приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД" було засноване у 2001 році та є частиною Polko Group. Статутний капітал компанії становить 24 мільйони 964 тисячі гривень.

Кінцевими бенефіціарами бізнесу є громадяни Польщі Славомир Мирослав Полковський, який володіє часткою 85,42%, та Ярослав Полковський із часткою 14,58%.

Підприємство є одним із лідерів в Україні з експорту органічних ягід та активно співпрацює з місцевими фермерами, закуповуючи їхню продукцію. Станом на 2021 рік плантації компанії розміщувалися у п'яти районах Волинської області, а їхня загальна площа складала близько 30 гектарів.

За даними сервісу Опендатабот, дохід компанії за 2025 рік становив 344 мільйони 526 тисяч гривень, що на 1,22% менше порівняно з 2024 роком. Чистий прибуток "Агрофрукт ЛТД" за минулий рік склав 7 мільйонів 120 тисяч гривень, продемонструвавши незначне скорочення на 2,4% у річному вимірі.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності