Росія атакувала польське агропідприємство на Волині: є загиблий та поранені

Внаслідок російської атаки пошкоджено приватне підприємство “Агрофрукт ЛТД” у селищі Маневичі Волинської області, 100% статутного капіталу якого належить громадянам Польщі.

Як пише Dilo, про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк.

За його даними, на підприємстві загинула одна людина, ще вісім осіб отримали поранення.

На місці події пожежу вдалося локалізувати, однак ліквідація наслідків ворожого удару наразі триває.

Про компанію

Приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД" було засноване у 2001 році та є частиною Polko Group. Статутний капітал компанії становить 24 мільйони 964 тисячі гривень.

Кінцевими бенефіціарами бізнесу є громадяни Польщі Славомир Мирослав Полковський, який володіє часткою 85,42%, та Ярослав Полковський із часткою 14,58%.

Підприємство є одним із лідерів в Україні з експорту органічних ягід та активно співпрацює з місцевими фермерами, закуповуючи їхню продукцію. Станом на 2021 рік плантації компанії розміщувалися у п'яти районах Волинської області, а їхня загальна площа складала близько 30 гектарів.

За даними сервісу Опендатабот, дохід компанії за 2025 рік становив 344 мільйони 526 тисяч гривень, що на 1,22% менше порівняно з 2024 роком. Чистий прибуток "Агрофрукт ЛТД" за минулий рік склав 7 мільйонів 120 тисяч гривень, продемонструвавши незначне скорочення на 2,4% у річному вимірі.