РФ вдарила реактивним "шахедом" по супермаркету "Таврія В" на Одещині: є поранені

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником типу "Шахед" по супермаркету "Таврія В" в Одеській області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

Внаслідок влучання будівлю магазину частково зруйновано, пошкоджено цивільні автомобілі та спалахнула масштабна пожежа.

"Жахливий російський удар реактивним "шахедом" по звичайному магазину на Одещині. Росія продовжує свій кривавий терор. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі. Троє людей поранені. На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим", - написав президент.

Глава держави наголосив, що цей удар є показовою реакцією Москви на геополітичні сигнали щодо можливого пом'якшення обмежень проти агресора.

Президент також підкреслив, що житлові будинки, цивільні магазини, енергетика та критична інфраструктура України перебувають під постійними ударами без жодної години тиші, тому держава потребує подальшої допомоги партнерів для захисту неба.

За даними рятувальників ДСНС, у результаті атаки, за попередніми даними, постраждали чотири людини.

Ліквідація пожежі ускладнювалася повторними сигналами повітряної тривоги, через які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця.

Про "Таврія В"

Мережа магазинів та супермаркетів "Таврія В" з Одеси — сімейний бізнес, який заснували брати Михайло та Борис Музальови в 1992 році. У квітні 2026 року мережа налічувала 126 магазинів.

Одна з особливостей — магазини різного формату, від версії "біля дому" до великих гіпермаркетів. Розвилась мережа за межі області вперше у 2006 році — відкрились в Харкові.

Наразі ж представництва мережі працюють у восьми областях України.

Нагадаємо, 8 жовтня російські війська завдали удару по складських приміщеннях мережі супермаркетів АТБ у Бучанському районі Київської області.