РФ ударила реактивным "шахедом" по супермаркету "Таврия В" в Одесской области: есть раненые

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником типа "Шахед" по супермаркету "Таврия В" в Одесской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

В результате попадания здание магазина частично разрушено, повреждены гражданские автомобили и вспыхнул масштабный пожар.

"Ужасный российский удар реактивным "шахедом" по обычному магазину в Одесской области. Россия продолжает свой кровавый террор. Магазин частично разрушен, повреждены автомобили. Три человека ранены. На месте работают все необходимые службы, оказывают помощь пострадавшим", - написал президент.

Глава государства подчеркнул, что этот удар является показательной реакцией Москвы на геополитические сигналы о возможном смягчении ограничений против агрессора.

Президент также подчеркнул, что жилые дома, гражданские магазины, энергетика и критическая инфраструктура Украины находятся под постоянными ударами без тишины, поэтому государство нуждается в дальнейшей помощи партнеров для защиты неба.

По данным спасателей ГСЧС, в результате атаки, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Ликвидация пожара осложнялась повторными сигналами воздушной тревоги, из-за которых пожарные были вынуждены каждый раз приостанавливать работу и отходить в безопасные места.

О "Таврии В"

Сеть магазинов и супермаркетов "Таврия В" из Одессы – семейный бизнес, который основали братья Михаил и Борис Музалевы в 1992 году. В апреле 2026 года сеть насчитывала 126 магазинов.

Одна из особенностей – магазины разного формата, от версии "у дома" до больших гипермаркетов. Развилась сеть за пределы области впервые в 2006 году – открылись в Харькове.

В настоящее время представительства сети работают в восьми областях Украины.

Напомним, 8 октября российские войска нанесли удар по складским помещениям сети супермаркетов АТБ в Бучанском районе Киевской области.