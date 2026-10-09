UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Наличный курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Россия снова атаковала склады АТБ в Киевской области

атака на склады
В результате ударов российских БПЛА возник пожар на одном из логистических объектов / ГСЧС

8 октября российские войска нанесли удар по складским помещениям сети супермаркетов АТБ в Бучанском районе Киевской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АТБ, передает РБК-Украина.

В компании подтвердили факт попадания.

Остальные детали в АТБ пока не разглашаются из соображений безопасности.

Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди работников.

"О пострадавших, есть ли они среди работников, на данный момент не известно. Будем надеяться, что пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе АТБ.

8 октября глава Киевской областной госадминистрации Тимур Ткаченко сообщил о враждебном попадании в складские помещения в Бучанском районе.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали три человека. Одного человека госпитализировали в больницу. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Об АТБ

АТБ – крупнейшая продуктовая сеть Украины, насчитывающая более 1330 магазинов. Ее выручка за 2025 год составила 294,2 млрд грн. Компания принадлежит Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну.

Напомним, 28 сентября в Киевской области были   уничтожены склады сети АТБ   с сотнями тысяч товаров.

Из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.

Также у АТБ возникли   перебои с поставками отдельных товаров,   в магазинах сократился выбор шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам работника сети, не завозили около полутора недель.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности