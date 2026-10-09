Россия снова атаковала склады АТБ в Киевской области

8 октября российские войска нанесли удар по складским помещениям сети супермаркетов АТБ в Бучанском районе Киевской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АТБ, передает РБК-Украина.

В компании подтвердили факт попадания.

Остальные детали в АТБ пока не разглашаются из соображений безопасности.

Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди работников.

"О пострадавших, есть ли они среди работников, на данный момент не известно. Будем надеяться, что пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе АТБ.

8 октября глава Киевской областной госадминистрации Тимур Ткаченко сообщил о враждебном попадании в складские помещения в Бучанском районе.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали три человека. Одного человека госпитализировали в больницу. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Об АТБ

АТБ – крупнейшая продуктовая сеть Украины, насчитывающая более 1330 магазинов. Ее выручка за 2025 год составила 294,2 млрд грн. Компания принадлежит Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну.

Напомним, 28 сентября в Киевской области были уничтожены склады сети АТБ с сотнями тысяч товаров.

Из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.

Также у АТБ возникли перебои с поставками отдельных товаров, в магазинах сократился выбор шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам работника сети, не завозили около полутора недель.