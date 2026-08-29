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Не более 6 единиц в руки: в АТБ объяснили, зачем ввели ограничения на продажу продуктов

АТБ
АТБ ввел ограничения из-за спекулянтов

Сеть супермаркетов АТБ ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров – не более 6 единиц в одни руки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АТБ.

В компании отметили, что помимо вражеских ударов по инфраструктуре, основанием для такого решения стал рост случаев спекуляции, когда перекупщики фактически производят оптовые закупки.

"Это критически увеличивает нагрузку на нашу логистику, которая призвана прежде всего бесперебойно снабжать свежими продуктами широкие слои населения, даже в наиболее опасных прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что ритейлер придерживается принципов прозрачности и делает все возможное для стабильной поставки качественных товаров.

В то же время в комментарии Суспільному представитель сети сообщил, что у АТБ нет дефицита товаров. Несмотря на то, что в магазинах вывесили таблички с ограничением продажи отдельных товаров, ажиотаж создают продавцы, которые покупают товары крупными партиями и перепродают их.

Фото 2 — Не более 6 единиц в руки: в АТБ объяснили, зачем ввели ограничения на продажу продуктов
Фото 3 — Не более 6 единиц в руки: в АТБ объяснили, зачем ввели ограничения на продажу продуктов

Напомним, 3 июня, российские военные совершили массированную атаку на Днепр и Днепровский район. Враг попал в логистическую инфраструктуру города, в частности, под удар попали складские помещения ведущей украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ.

Автор:
Татьяна Бессараб

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