Карта боевых действий в Украине на 29 августа 2026 года

Продолжается 1648-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 августа 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 242 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 77 авиационных ударов, во время которых сбросил 284 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 9213 дронов-камикадзе и совершили 2987 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Беловоды, Шпиль, Юнаковка, Могрица, Алексеевка, Уланово, Иволжанское и Яструбщина. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Товстодубово, Новая Сечь и Храповщина.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили один вражеский штурм.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлениях Захаровки, Охримовки и Волоховки.

На Купянском направлении враг однажды атаковал в направлении Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Шейковки, Грековки и Ставков.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах Закотного и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях населенных пунктов Заповедное и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Новоселовки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано в Покровском направлении, где наши защитники остановили 41 атаку. Враг проявлял активность в районах Котлиного, Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Торецкого, Софиевки, Свободного, Доброполья, Новогришиного, Удачного, Муравки, Беляковки и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили пять атак в направлениях населенных пунктов Поддубное, Малиевка и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Рождественской, Долинки, Копанов и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед по Красногорскому и Новопавловке.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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