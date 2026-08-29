Втрати ворога станом на 28 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1648 добу повномасштабної війни становлять 1 485 200 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:

особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб;

танків – 12 310 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 241 (+4) од.;

артилерійських систем – 48 774 (+25) од.;

РСЗВ – 2 070 (+3) од.;

засобів ППО – 1 593 (+0) од.;

літаків – 440 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 486 384 (+1 360) од.;

крилатих ракет – 5 060 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318) од.;

спеціальної техніки – 4 608 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 233 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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