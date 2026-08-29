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Втрати ворога станом на 28 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1648 добу повномасштабної війни становлять 1 485 200 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб;
- танків – 12 310 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 241 (+4) од.;
- артилерійських систем – 48 774 (+25) од.;
- РСЗВ – 2 070 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 593 (+0) од.;
- літаків – 440 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 486 384 (+1 360) од.;
- крилатих ракет – 5 060 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 141 059 (+318) од.;
- спеціальної техніки – 4 608 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 233 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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