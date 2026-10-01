Продажі Tesla в Європі відновлюються після двох років спаду

Кількість реєстрацій нових автомобілів Tesla у вересні зросла на кількох європейських ринках, продовживши відновлення продажів американського виробника електромобілів у регіоні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Реєстрації Tesla, які є прямим індикатором продажів, у вересні зросли на 61,9% у Франції, на 2,2% у Норвегії та на 38,4% у Швеції порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані французької автомобільної асоціації PFA, норвезької служби OFV та організації Mobility Sweden.

Відновлення після спаду та фактори зростання

Позитивна динаміка підтверджує ширше відновлення позицій Tesla в Європі після двох років падіння продажів.

За даними Європейської асоціації автовиробників, з січня по серпень реєстрації машин бренду в Європейському Союзі, Великій Британії та країнах Європейської асоціації вільної торгівлі зросли на 43,3%. Це вище за темпи ринку акумуляторних електромобілів загалом, який за цей період зріс на 38,8%.

Відновленню продажів компанії сприяють:

легша база порівняння з минулим роком;

вищі ціни на пальне;

урядові стимули;

зростання інтересу споживачів до електромобілів.

Показники реєстрацій у Великій Британії та Німеччині — двох найбільших автомобільних ринках Європи — з'являться пізніше цього тижня. Вони стануть додатковим свідченням того, чи набирає обертів відновлення Tesla в усьому регіоні.

Нагадаємо, продажі електромобілів у Європі злетіли на 52% на тлі рекордних цін на пальне. У серпні реєстрації повністю електричних автомобілів у регіоні зросли на 52% порівняно з минулим роком через різке подорожчання бензину та дизелю на тлі стрибка світових цін на нафту.