Бізнес погіршив оцінки своєї діяльності: що відбувається з економікою

Індекс очікувань ділової активності у вересні 2026 року становив 48,2 пункта проти 48,3 у серпні та 50,4 рік тому. На настрої бізнесу продовжували тиснути безпекові ризики, руйнування інфраструктури, подорожчання пального та дефіцит кадрів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Бізнес стримано оцінив свою діяльність

У вересні 2026 року український бізнес знову стримано оцінював результати своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 48,2 пункта проти 48,3 пункта у серпні та 50,4 пункта у вересні 2025 року.

На ділову активність продовжували впливати безпекові ризики, руйнування логістичної, виробничої та складської інфраструктури, а також зростання витрат підприємств через подорожчання пального.

Серед інших факторів, які стримували економічну активність, бізнес називав обмежену внутрішню пропозицію товарів і послуг, дефіцит кваліфікованих кадрів та посилення курсових очікувань.

Водночас позитивними чинниками залишалися стабільна ситуація з енергопостачанням, високий урожай та розбудова нових логістичних маршрутів.

Промислові підприємства у вересні відновили позитивні оцінки своєї діяльності. Це відбулося на тлі пожвавлення у переробній промисловості та стабільної ситуації в енергетиці.

Натомість будівельні компанії після шести місяців позитивних оцінок перейшли до стриманих. На їхні настрої вплинули призупинення державного фінансування відновлення доріг та інфраструктури, сезонність будівельних робіт і зростання витрат.

Підприємства торгівлі та сфери послуг також стримано оцінювали результати своєї діяльності. Серед основних проблем вони називали подальше руйнування складської інфраструктури, складну та дорогу логістику, подорожчання пального і дефіцит кваліфікованих працівників.

Більшість підприємств усіх секторів очікували прискорення зростання закупівельних цін на сировину та матеріали, а також цін і тарифів на власну продукцію та послуги. Зростання вартості очікувалося і щодо товарів, закуплених для подальшого продажу.

Ситуація на ринку праці залишалася неоднозначною. Підприємства більшості секторів очікували скорочення чисельності персоналу, найбільше - у сфері послуг. Водночас будівельні компанії прогнозували збільшення кількості працівників.

Нагадаємо, майже 7 млн українців не працевлаштовані, а три з чотирьох українських компаній заявляють про дефіцит працівників. Тому до 2030 року уряд планує залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей.