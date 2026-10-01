Бизнес ухудшил оценки своей деятельности: что происходит с экономикой

Индекс ожиданий деловой активности в сентябре 2026 составил 48,2 пункта против 48,3 в августе и 50,4 год назад. На настроения бизнеса продолжали давить риски безопасности, разрушение инфраструктуры, подорожание горючего и дефицит кадров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Бизнес сдержанно оценил свою деятельность

В сентябре 2026 г. украинский бизнес снова сдержанно оценивал результаты своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 48,2 пункта против 48,3 пункта в августе и 50,4 пункта в сентябре 2025 года.

На деловую активность продолжали влиять риски безопасности, разрушение логистической, производственной и складской инфраструктуры, а также рост расходов предприятий из-за подорожания горючего.

Среди других факторов, сдерживающих экономическую активность, бизнес называл ограниченное внутреннее предложение товаров и услуг, дефицит квалифицированных кадров и усиление курсовых ожиданий.

В то же время, положительными факторами оставались стабильная ситуация с энергоснабжением, высокий урожай и развитие новых логистических маршрутов.

Промышленные предприятия в сентябре возобновили положительные оценки своей деятельности. Это произошло на фоне оживления перерабатывающей промышленности и стабильной ситуации в энергетике.

Строительные компании же после шести месяцев положительных оценок перешли к сдержанным . На их настроения повлияли приостановление государственного финансирования восстановления дорог и инфраструктуры, сезонность строительных работ и рост расходов.

Предприятия торговли и сферы услуг также сдержанно оценивали результаты его деятельности. Среди основных проблем они называли дальнейшее разрушение складской инфраструктуры, сложную и дорогостоящую логистику, удорожание горючего и дефицит квалифицированных работников.

Большинство предприятий всех секторов ожидали ускорения роста закупочных цен на сырье и материалы, цен и тарифов на собственную продукцию и услуги. Рост стоимости ожидался и в отношении товаров, закупленных для продажи.

Ситуация на рынке труда оставалась неоднозначной. Предприятия большинства секторов ожидали сокращения численности персонала, больше всего в сфере услуг. В то же время, строительные компании прогнозировали увеличение количества работников.

Напомним, почти 7 млн украинцев не трудоустроены, а три из четырех украинских компаний заявляют о дефиците работников. Поэтому к 2030 году правительство планирует привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек.