Аграриям компенсируют до 50% затрат на строительство и реконструкцию ферм

С 1 октября аграрии могут подавать заявки на государственную компенсацию затрат на строительство и реконструкцию животноводческих ферм. Государство будет возмещать до 25% расходов, а для получателей с прифронтовых территорий – до 50%. Прием заявок продлится до 20 октября 2026 включительно.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственного аграрного реестра.

Компенсацию можно получить за строительство или реконструкцию ферм и комплексов для содержания крупного рогатого скота, овец и коз, доильных залов, а также объектов по переработке побочных продуктов животного происхождения в скотоводстве, овцеводстве и козловодстве.

Сколько расходов компенсирует государство

Для большинства получателей размер компенсации будет составлять до 25% затрат на строительство или реконструкцию соответствующих объектов.

До 50% расходов могут возместить заявителям с прифронтовых территорий, а также перерегистрировавшим свое местонахождение с таких территорий.

Таким образом, программа позволяет агробизнесу частично возвратить уже понесенные капитальные затраты на развитие и модернизацию животноводческих мощностей.

За какие фермы можно получить компенсацию

Возмещение предусмотрено для объектов, которые строили или реконструировали не менее трех месяцев.

Также объект должен размещаться на земельном участке, право собственности или пользование которым на дату подачи заявки составляет не менее семи лет.

Компенсация распространяется на объекты, введенные в эксплуатацию в течение 2025 и января-сентября 2026 года.

Заявки на участие в программе следует подать через Государственный аграрный реестр до 20 октября. Рассмотрение документов будет продолжаться до 5 декабря 2026 года.

Поддержка оказывается в рамках бюджетной программы развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в июле украинские агропроизводители получили более 137 млн грн государственной поддержки животноводства - средства направили 536 фермерским хозяйствам и другим сельхозпроизводителям на содержание коз и овец.