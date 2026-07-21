Украинские агропроизводители получили более 137 млн грн на содержание коз и овец

Украинские фермеры получили более 137 млн грн государственной помощи на содержание маточного поголовья коз и овец. В июле вторая часть первого этапа программы поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции направлена 536 фермерским хозяйствам и другим сельхозпроизводителям через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Указанные средства призваны помочь аграриям сохранить существующее поголовье, стабилизировать работу хозяйств, поддержать экономическую активность в сельских общинах и постепенно восстанавливать отрасли овцеводства и козоводства, которые по сравнению с довоенным периодом сократились почти на 30%.

Финансовая поддержка предоставляется в рамках Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления агросектора Украины в соответствии с Порядком использования средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 августа 2022 года № 918.

Воспользоваться программой могут производители сельскохозяйственной продукции как физические, так и юридические лица, которые содержат от 5 до 500 голов маточного поголовья коз и/или овец (в том числе козоматок, козочек, овец и овцематок).

Размер бюджетной дотации составляет 2000 грн на одну голову. Заявки на участие в программе подаются через Государственный аграрный реестр (ГАР), а информация о сроках их приема обнародуется отдельно на официальных ресурсах Минагрополитики и ГАР.

Напомним, в июне 464 украинских агропроизводителя получили более 93 млн грн государственной поддержки на содержание коз и овец в рамках этого же проекта.