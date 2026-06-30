Украинские фермеры получили более 93 млн грн на содержание коз и овец

В июне 464 украинских фермерских хозяйства и другие агропроизводители получили более 93 млн грн государственной поддержки на содержание коз и овец. Денежные средства направлены на сохранение поголовья, поддержку работы хозяйств и развитие козоводства и овцеводства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Дотации на коз и овец

Государственная помощь направлена на сохранение поголовья, обеспечение стабильной работы хозяйств, поддержку экономической активности в сельских общинах и возобновление овцеводства и козовичества. По данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, с начала полномасштабной войны поголовье коз и овец в Украине сократилось почти на 30%.

"Поддержка малых сельхозпроизводителей - это инвестиция в устойчивость украинской деревни. Для многих фермерских хозяйств казачество и овцеводство являются важным источником дохода, занятости и развития местной экономики. Государство продолжает финансировать такие программы, чтобы агропроизводители могли сохранять поголовье, планировать работу и иметь ресурс для дальнейшего развития", - заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Финансирование осуществляется в рамках Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления агросектора Украины (ARISE) в соответствии с правительственным порядком использования бюджетных средств.

Получить дотацию могут физические и юридические лица, содержащие от 5 до 500 голов маточного поголовья коз и овец. Размер поддержки составляет 2 тыс. грн. за одну голову. Подать заявку можно через Государственный аграрный реестр, а о начале и сроках приема заявок Министерство экономики и ГАР сообщают отдельно.

Поддержка фермеров

Напомним, Кабмин продолжил господдержку малых фермеров на 2025 год.

В частности, продолжено финансирование программы поддержки фермерских хозяйств, возделывающих до 120 га земли или содержащих до 100 коров, 500 овец или коз.

Фермеры, не получившие помощь в 2024 году, смогут податься на нее в 2025-м. В рамках программы агропроизводители получают дотации за содержание скота и обработку сельхозугодий.