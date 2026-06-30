Українські фермери отримали понад 93 млн грн на утримання кіз та овець

У червні 464 українські фермерські господарства та інші агровиробники отримали понад 93 млн грн державної підтримки на утримання кіз та овець. Кошти спрямовані на збереження поголів'я, підтримку роботи господарств і розвиток козівництва та вівчарства.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Дотації на кіз та овець

Державна допомога спрямована на збереження поголів'я, забезпечення стабільної роботи господарств, підтримку економічної активності у сільських громадах та відновлення вівчарства і козівництва. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, від початку повномасштабної війни поголів'я кіз та овець в Україні скоротилося майже на 30%.

"Підтримка малих сільгоспвиробників - це інвестиція у стійкість українського села. Для багатьох фермерських господарств козівництво та вівчарство є важливим джерелом доходу, зайнятості та розвитку місцевої економіки. Держава продовжує фінансувати такі програми, щоб агровиробники могли зберігати поголів'я, планувати роботу і мати ресурс для подальшого розвитку", — заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик.

Фінансування здійснюється в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE) відповідно до урядового порядку використання бюджетних коштів.

Отримати дотацію можуть фізичні та юридичні особи, які утримують від 5 до 500 голів маточного поголів'я кіз та/або овець. Розмір підтримки становить 2 тис. грн за одну голову. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр, а про початок і строки прийому заявок Міністерство економіки та ДАР повідомляють окремо.

Підтримка фермерів

Нагадаємо, Кабмін продовжив держпідтримку малих фермерів на 2025 рік.

Зокрема, продовжено фінансування програми підтримки фермерських господарств, що обробляють до 120 га землі або утримують до 100 корів, 500 овець чи кіз.

Фермери, які не отримали допомогу у 2024 році, зможуть податися на неї у 2025-му. У межах цієї програми агровиробники отримують дотації за утримання худоби та обробку сільгоспугідь.