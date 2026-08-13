Великий косметичний завод під Києвом виставили на продаж: що там можна виготовляти

У Київській області виставили на продаж виробничий комплекс повного циклу з виготовлення косметики, засобів особистої гігієни та побутової хімії. Вартість активу становить 3,4 мільйона доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Об'єкт розташований за 35 км від Києва. Його максимальна розрахункова потужність становить до 15,34 млн одиниць продукції на рік (понад 1,27 млн одиниць на місяць).

Виробництво відповідає міжнародним стандартам та має сертифікат GMP/ISO, а також власну лабораторію для контролю якості сировини й готової продукції.

Що входить до лоту

Комплекс розміщений на земельній ділянці площею 1,6 га (перебуває в довгостроковій оренді, землі промисловості). Загальна площа приміщень складає 6 300 м², з яких:

3 300 м² — виробничі площі (висота стель 5 м);

— виробничі площі (висота стель 5 м); 3 000 м² — складські приміщення (висота стель 6 м).

Будівлі перебувають у відмінному стані після реконструкції (2000–2020 роки). Майданчик має автономне інженерне забезпечення: трансформаторну підстанцію на 200 кВт, дизельний генератор, власні свердловини, твердопаливні котли, компресорну станцію, систему водопідготовки та відеоспостереження.

Умови угоди

Зазначається, що продаж здійснюється як майновий актив, а не як діючий торговий бізнес. У вартість $3,4 млн входять будівлі, обладнання, лабораторія, інженерні мережі та права оренди землі.

Торгові марки, бренди, рецептури, клієнтська база та торгова компанія до базової угоди не входять (передача окремих контрактів можлива за домовленістю). Персонал також не передається автоматично, проте залучення фахівців може обговорюватися.

Майданчик орієнтований під випуск продукції під власними брендами нового власника, контрактне виробництво або випуск Private Label для торговельних мереж і дистриб'юторів.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області виставлено на продаж 100% частки діючого виробничого бізнесу — крафтового пивоварного заводу Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Вартість об'єкта оцінена у $1,45 млн.