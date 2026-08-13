Людмилу Кіндер призначено головою правління "Газорозподільних мереж України"

Наглядова рада ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до Групи Нафтогаз, за результатами відкритого конкурсу призначила головою правління Людмилу Кіндер.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Завдання та пріоритети діяльності

Серед основних напрямів роботи нової голови правління визначено:

безпека газорозподілу в умовах війни;

підвищення операційної ефективності;

вдосконалення внутрішніх процесів;

цифровізація;

розвиток клієнтських сервісів;

підтримка працівників поблизу зон бойових дій.

Компанія також зосередиться на захисті від воєнних загроз та підтримці фахівців, які обслуговують критичну інфраструктуру. Основні зусилля спрямують на: безпеку персоналу, створення належних умов праці, допомогу командам у регіонах, зокрема поблизу лінії фронту.

"Важливо побудувати ефективну і сучасну компанію, в якій працівники мають належні умови та підтримку, а клієнт відчуває результат змін у якості та зручності послуг, незалежно від того, в якому регіоні України він живе», — наголосила Кіндер.

Роботу на новій посаді в "Газмережах" вона розпочне з 24 серпня.

Що відомо про Людмилу Кіндер?

У пресрелізі компанії "Газорозподільні мережі України" зазначається, що Людмила Кіндер здобула вищу освіту з відзнакою в Луцькому державному технічному університеті (магістр з економіки) та Міжрегіональній академії управління персоналом (магістр з психології).

У 2012–2023 роках працювала в АТ "Правекс Банк", де пройти шлях від директора відділення до керівника роздрібних продажів і директора департаменту підтримки мережі. У грудні 2023 року очолила напрям забезпечення мережі АЗС у ПАТ "Укрнафта". З березня 2024 року обіймала посаду головного керуючого директора ТОВ "Глуско Рітейл".

У лютому 2025 року очолила ТОВ "Альянс Холдинг". Згодом керувала ТОВ "ГК "Нафтогаз України" та ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг". Зокрема у ГК "Нафтогаз України" розвивала цифрову модель клієнтського обслуговування та комерційні напрями роботи. Одним із ключових цифрових проєктів став мобільний застосунок "КУБ", який об’єднав сервіси з постачання та розподілу природного газу.

Нагадаємо, у травні державна компанія “Газорозподільні мережі України” ("Газмережі"), що є частиною Групи Нафтогаз, розпочала процес відбору кандидатів на посаду голови правління.