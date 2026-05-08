"Газмережі" шукають нового голову правління: які вимоги до кандидатів

Державна компанія “Газорозподільні мережі України” ("Газмережі"), що є частиною Групи Нафтогаз, розпочала процес відбору кандидатів на посаду голови правління.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Конкурс реалізується в межах плану Кабінету Міністрів щодо оновлення керівного складу стратегічних енергетичних активів держави.

Вимоги до кандидата

Потенційний керівник має відповідати жорстким критеріям. Окрім вищої освіти та бездоганної репутації, від кандидата очікують:

досвід оперативного управління великими інфраструктурними або промисловими об'єктами;

впровадження сучасних систем управління, які базуються на міжнародних стандартах;

навички антикризового менеджменту та роботи з виробничими активами.

Попередній відбір претендентів здійснює незалежне рекрутингове агенство "Телент Едвайзорс". Претенденти мають подати необхідні документи до 11 травня 2026 року.

Наразі компанією у статусі тимчасової виконувачки обов'язків керує Ольга Корнієнко (ексдиректорка з фінансів).

До складу правління також входять Петро Клименко та Вадим Кириняченко, які відповідають за юридичний та комерційний блоки відповідно.

Оновлення керівництва має завершити етап стабілізації роботи компанії та перехід до довгострокового розвитку газорозподільної системи.

Довідка

"Газорозподільні мережі України" було створено у вересні 2022 року рішенням дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України" для упорядкування та гармонізації газорозподільної системи України під єдиним брендом "Газмережі".

До складу ТОВ "Газорозподільні мережі України" входять 22 філії. У зоні їх відповідальності – майже 280 тис. км газопроводів. Працівники забезпечують газом 8,8 млн клієнтів як у тилових, так і прифронтових регіонах.

14 квітня було сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера — групи “Нафтогаз”.

Нагадаємо, 2 березня уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувався за відкритою конкурентною процедурою з урахуванням професійного досвіду та компетенцій кандидатів.

Головою ради став канадський фахівець Данкан Найтінгейл, який має понад 30 років досвіду роботи у нафтогазовому секторі.