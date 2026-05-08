"Газсети" ищут нового председателя правления: какие требования к кандидатам

Государственная газораспределительная компания “Газораспределительные сети Украины” ("Газсети"), которая является частью Группы Нафтогаз, начала процесс отбора кандидатов на должность председателя правления.

Конкурс реализуется в рамках плана Кабинета Министров по обновлению руководящего состава стратегических энергетических активов государства.

Требования к кандидату

Потенциальный руководитель должен отвечать жестким критериям. Кроме высшего образования и безупречной репутации от кандидата ожидают:

опыт оперативного управления крупными инфраструктурными или промышленными объектами;

внедрение современных систем управления, основанных на международных стандартах;

навыки антикризисного менеджмента и работы с производственными активами

Предварительный отбор претендентов осуществляет независимое рекрутинговое агентство "Телент Эдвайзорс". Претенденты должны предоставить необходимые документы до 11 мая 2026 года.

В настоящее время компанией в статусе временной исполняющей обязанности руководит Ольга Корниенко (эксдиректор по финансам).

В состав правления также входят Петр Клименко и Вадим Кириняченко, отвечающие за юридический и коммерческий блоки соответственно.

Обновление руководства должно завершить этап стабилизации работы компании и переход к долгосрочному развитию газораспределительной системы.

Справка

"Газораспределительные сети Украины" были созданы в сентябре 2022 года решением дочерней компании "Газ Украины" НАК "Нефтегаз Украины" для упорядочения и гармонизации газораспределительной системы Украины под единственным брендом "Газсети".

В состав ООО "Газораспределительные сети Украины" входят 22 филиала. В зоне их ответственности – около 280 тыс. км газопроводов. Работники снабжают газом 8,8 млн клиентов как в тыловых, так и прифронтовых регионах.

14 апреля был сформирован наблюдательный совет ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), в который вошли три независимых члена и два представителя акционера — группы "Нафтогаз".

Напомним, 2 марта правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.

Председателем совета стал канадский специалист Данкан Найтингейл, имеющий более 30 лет опыта работы в нефтегазовом секторе.