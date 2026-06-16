"Енергоатом" шукає нового голову правління: які вимоги

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила міжнародний конкурсний відбір на посаду голови правління компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Кого шукають

Зазначається, що наглядова рада шукає лідера з бездоганною професійною репутацією та підтвердженим досвідом управління великими, складними, стратегічно важливими та капіталомісткими організаціями.

"Успішний кандидат повинен поєднувати стратегічне бачення з операційною дисципліною, стійкістю в умовах високого тиску та здатністю ефективно діяти в умовах складності, невизначеності й підвищеної уваги з боку заінтересованих сторін», - йдеться у заяві.

Крім того, обов’язковою вимогою є підтверджений досвід роботи у високорегульованому середовищі, де питання безпеки, надійності та безперервності операцій мають критичне значення.

До участі у конкурсі запрошують кандидатів, які мають вагомий досвід управління великими та складними організаціями, а також успішний досвід реалізації масштабних трансформацій на рівні всієї організації в середовищах, що характеризуються високою складністю, значною капіталомісткістю, критичною важливістю для держави або суспільства та підвищеними вимогами до надійності й безпеки.

У наглядовій раді підкреслили, що особлива перевага надаватиметься кандидатам, які успішно очолювали масштабні програми організаційної, операційної або стратегічної трансформації у великих корпораціях, державних інституціях, операторах критичної інфраструктури або інших організаціях, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Досвід роботи в енергетиці, комунальній інфраструктурі, промисловості, високотехнологічному виробництві, транспорті, оборонному секторі або інших високорегульованих та капіталомістких галузях розглядатиметься як суттєва перевага.

Кандидат повинен вільно володіти українською мовою та мати високий рівень володіння англійською мовою, достатній для здійснення керівництва компанією в міжнародному середовищі та ефективної взаємодії з наглядовою радою, представниками органів державної влади, регуляторами, міжнародними фінансовими організаціями, стратегічними партнерами та іншими ключовими заінтересованими сторонами.

Щодо зарплати, то в "Енергоатомі" заявляють, що умови винагороди визначатимуться з урахуванням стратегічної важливості посади, масштабу відповідальності та міжнародних ринкових орієнтирів для організацій аналогічного масштабу й складності.

Кінцевий строк подання документів - 31 липня 2026 року

Як повідомлялося, наглядова рада НАЕК "Енергоатом" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію тимчасово призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року керував Рівненською АЕС, а до цього був головним інженером станції.

Нагадаємо, нова наглядова рада АТ НАЕК "Енергоатом" обрала своїм головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші.

25 лютого Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак, заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства, представницею держави у наглядовій раді НАЕК “Енергоатом”. Вона замінила Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.