"Енергоатом" призначив тимчасового керівника Рівненської АЕС: що про нього відомо

Тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора Рівненської атомної електростанції призначено Тараса Ткача, який до цього обіймав посаду виконавчого директора з виробництва та ремонтів в АТ "НАЕК "Енергоатом".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що виконуючий обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк провів виробничу нараду з колективом Рівненської АЕС та представив колективу нового керівника станції.

"Тарас Анатолійович – професіонал, який активно займався впровадженням заходів з модернізації та реалізацією Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України. Його значний досвід буде ефективно застосовано в роботі станції", – зауважив Ковтонюк.

Тарас Ткач наголосив на важливості злагодженої командної роботи та високого рівня відповідальності та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб і надалі підтримувати високий рівень роботи РАЕС, а також забезпечувати безаварійну та надійну експлуатацію енергоблоків.

Згідно декларації за 2021 рік, Ткач володіє квартирою у Києві загальною площею 97 м2,.

Також у його власності наявне паркомісце у столиці та земельна ділянка у Київській області. Йому належить авто марки BMW. Ткач отримав за 2021 рік 2 022 558 грн зарплати в "Енергоатомі".

Кадрові перестановки в "Енергоатомі"

21 серпня наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади голови правління компанії.

Павла Ковтонюка, який був генеральним директором Рівненської АЕС, призначили виконувати обов’язки голови правління "Енергоатома".

Ковтонюк очолив РАЕС у червні 2022 року після звільнення Павла Павлишина. До цього був головним інженером станції.

Нещодавно уряд вніс зміни до статуту "Енергоатома", якими збільшив кількість членів наглядової ради з п'яти до семи осіб. Зараз наглядрада компанії налічує четверо осіб: до неї входять її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

Уряд планує завершити формування наглядових рад енергокомпаній до кінця цього року.