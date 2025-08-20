- Категорія
Кабмін змінив статут "Енергоатому", збільшивши склад наглядової ради
Кабінет міністрів України змінив статут Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом”, збільшивши склад її наглядової ради з п'яти до семи осіб. Чотири члени ради мають бути незалежними.
Як пише Delo.ua, відповідні зміни затверджені постановою Кабміну №983 від 15 серпня 2025 року, оприлюдненій на Урядовому порталі.
Згідно з оновленим статутом "Енергоатому", наглядова рада компанії збільшується до семи осіб, з яких чотири — незалежні, а три — представники держави. Частину повноважень загальних зборів акціонерів передано наглядовій раді.
Таким чином, з компетенції загальних зборів акціонерів серед іншого виключено прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади голови та членів правління відповідно до пропозицій наглядової ради.
Згідно з п.12 зміненого статуту, обрання та припинення повноважень голови і членів правління є виключною компетенцією НР. Як і затвердження положення про правління, розгляд звіту правління та прийняття рішення за його результатами, затвердження фінансового плану товариства, а також його інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років) та стратегічного плану розвитку.
Тепер до повноважень загальних зборів акціонерів "Енергоатому" було включено:
- подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо окремих фінансових показників, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій,
- затвердження листа очікувань власника на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою товариства,
- затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради.
Нагадаємо, 25 липня "Енергоатом" офіційно отримав оновлені ліцензії на експлуатацію українських ядерних установок, включно з атомними електростанціями та Централізованим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).