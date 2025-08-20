Кабмін змінив статут "Енергоатому", збільшивши склад наглядової ради

Кабінет міністрів України змінив статут Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом”, збільшивши склад її наглядової ради з п'яти до семи осіб. Чотири члени ради мають бути незалежними.

Як пише Delo.ua, відповідні зміни затверджені постановою Кабміну №983 від 15 серпня 2025 року, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Згідно з оновленим статутом "Енергоатому", наглядова рада компанії збільшується до семи осіб, з яких чотири — незалежні, а три — представники держави. Частину повноважень загальних зборів акціонерів передано наглядовій раді.

Таким чином, з компетенції загальних зборів акціонерів серед іншого виключено прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади голови та членів правління відповідно до пропозицій наглядової ради.

Згідно з п.12 зміненого статуту, обрання та припинення повноважень голови і членів правління є виключною компетенцією НР. Як і затвердження положення про правління, розгляд звіту правління та прийняття рішення за його результатами, затвердження фінансового плану товариства, а також його інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років) та стратегічного плану розвитку.

Тепер до повноважень загальних зборів акціонерів "Енергоатому" було включено:

подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо окремих фінансових показників, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій,

затвердження листа очікувань власника на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою товариства,

затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради.

Нагадаємо, 25 липня "Енергоатом" офіційно отримав оновлені ліцензії на експлуатацію українських ядерних установок, включно з атомними електростанціями та Централізованим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).