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"Енергоатом" отримав оновлені ліцензії на експлуатацію ядерних об'єктів

Енергоатом
"Енергоатом" отримав оновлені ліцензії на експлуатацію / Енергоатом

25 липня Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" офіційно отримала оновлені ліцензії на експлуатацію українських ядерних установок, включно з атомними електростанціями та Централізованим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Енергоатом".

Документи було вручено в офісі Державної інспекції ядерного регулювання України в межах процесу реорганізації компанії — її трансформації зі статусу державного підприємства в акціонерне товариство.

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков, який вручив ліцензії керівнику АТ НАЕК "Енергоатом" Петру Котіну, зазначив, що перед їхнім наданням були проведені повні інспекційні обстеження всіх ядерних установок і майданчиків АЕС. Висновки фахівців підтвердили, що компанія повністю відповідає вимогам ядерної та радіаційної безпеки і спроможна виконувати необхідні функції у новому корпоративному форматі.

Петро Котін підкреслив, що перехід до акціонерної форми управління не вплине на безперервну роботу енергоблоків.

За його словами, отримання ліцензій у новому статусі засвідчує, що Енергоатом зберігає повний обсяг повноважень і забезпечує стабільне виробництво електроенергії. Перетворення в акціонерне товариство відкриває нові можливості для корпоративного управління, але наша головна мета залишається незмінною – безпечна робота української атомної енергетики.

Додамо, що Westinghouse Electric Sweden AB визнав філію НАЕК "Енергоатом" "ВП "Атоменергомаш" кваліфікованим та затвердженим постачальником компонентів ядерного палива для реакторів ВВЕР.

Автор:
Тетяна Гойденко