"Энергоатом" получил обновленные лицензии на эксплуатацию ядерных объектов

25 июля Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" официально получила обновленные лицензии на эксплуатацию украинских ядерных установок, включая атомные электростанции и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Энергоатом".

Документы были вручены в офисе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в рамках процесса реорганизации компании – ее трансформации из статуса государственного предприятия в акционерное общество.

Глава Госатомрегулирования Олег Кориков, вручивший лицензии руководителю АО НАЭК "Энергоатом" Петру Котину, отметил, что перед их предоставлением были проведены полные инспекционные обследования всех ядерных установок и площадок АЭС. Выводы специалистов подтвердили, что компания полностью отвечает требованиям ядерной и радиационной безопасности и способна выполнять необходимые функции в новом корпоративном формате.

Петр Котин подчеркнул, что переход в акционерную форму управления не повлияет на непрерывную работу энергоблоков.

По его словам, получение лицензий в новом статусе свидетельствует, что Энергоатом сохраняет полный объем полномочий и обеспечивает стабильное производство электроэнергии. Превращение в акционерное общество открывает новые возможности для корпоративного управления, но наша главная цель остается неизменной – безопасная работа украинской атомной энергетики.

Westinghouse Electric Sweden AB признал филиал НАЭК "Энергоатом" "ОП "Атомэнергомаш" квалифицированным и утвержденным поставщиком компонентов ядерного топлива для реакторов ВВЭР.