"Энергоатом" в 2025 году увеличил налоговые платежи в бюджет на 5,7 млрд грн

АО НАЭК ”Энергоатом” за первый квартал 2025 года уплатило налогов в госдюджет на 5,7 млрд гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

О налогах "Энергоатома"

Отмечается, что АО НАЭК "Энергоатом" последовательно выполняет свои финансовые обязательства перед государством и обществом.

За первый квартал 2025 года компания уплатила в государственный бюджет 12,6 млрд гривен в виде налогов, обязательных платежей и единого социального взноса.

Этот показатель превышает аналогичный период 2024 года на 5,7 млрд гривен.

Энергоатом остается одним из ведущих наполнителей бюджета, обеспечивая не только энергетическую безопасность страны в непростые времена, но и финансовую стабильность, подчеркивает прессслужба.

Напомним, "Энергоатом" успешно выполнила плановое задание по производству электроэнергии за первые четыре месяца 2025 года.

Добавим, из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона.