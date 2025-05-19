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"Энергоатом" перевыполнил план по производству электроэнергии

электроэнергии
Энергоатом отчитался о производстве электроэнергии / Энергоатом

Государственная компания НАЭК "Энергоатом" успешно выполнила плановую задачу по производству электроэнергии за первые четыре месяца 2025 года. Общий показатель производства составил 100,8% от запланированного, а объемы отпущенной электроэнергии – 101,1%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Энергоатом".

"По итогам первых четырех месяцев 2025 года Энергоатом демонстрирует стабильную и эффективную работу. Мы не только выполнили, но и перевыполнили план по производству и отпуску электроэнергии. Это результат слаженной работы нашей команды для Украины и украинцев", — отметил президент компании Петр Котин.

Атомные электростанции остаются ключевым элементом энергетической безопасности Украины, обеспечивая базовую нагрузку в объединенной энергосистеме страны.

В контексте угроз энергетической системе страны атомная генерация сохраняет ведущую роль в обеспечении стабильного электроснабжения, уменьшая зависимость от внешних факторов и усиливая энергетическую устойчивость государства.

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить   плановые ремонты атомных станций   во время отопительного сезона.

Автор:
Татьяна Гойденко