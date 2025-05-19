"Енергоатом" перевиконав план з виробництва електроенергії

Державна компанія НАЕК "Енергоатом" успішно виконала планове завдання з виробництва електроенергії за перші чотири місяці 2025 року. Загальний показник виробництва становив 100,8% від запланованого, а обсяги відпущеної електроенергії — 101,1%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Енергоатом".

"За підсумками перших чотирьох місяців 2025 року Енергоатом демонструє стабільну й ефективну роботу. Ми не лише виконали, а й перевиконали план з виробництва та відпуску електроенергії. Це результат злагодженої роботи нашої команди для України та українців", — зазначив президент компанії Петро Котін.

Атомні електростанції залишаються ключовим елементом енергетичної безпеки України, забезпечуючи базове навантаження в об’єднаній енергосистемі країни.

Зазначається, що у контексті загроз енергетичній системі країни атомна генерація зберігає провідну роль в забезпеченні стабільного електропостачання, зменшуючи залежність від зовнішніх факторів та посилюючи енергетичну стійкість держави.

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.