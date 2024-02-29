Вирішили вижати максимум: Україна вперше пройшла опалювальний сезон без ремонтів АЕС

Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Енергоблоки українських АЕС працюють на максимумі та наростили коефіцієнт використання встановленої потужності в осінньо-зимовий період.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що енергоблоки українських АЕС наростили коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) у осінньо-зимовий період.

Цей показник відображає, наскільки ефективно використовується наявна потужність атомних енергоблоків до їхніх максимальних можливостей. Якщо простіше – скільки часу протягом холодів вітчизняні блоки працювали безупинно і виробляли електроенергію.

"Вперше в історії вітчизняної атомної енергетики вдалось досягнути 100%-го коефіцієнту використання встановленої потужності. Блоки працюють на максимумі весь осінньо-зимовий період", - зауважують в "Енергоатомі".

Для порівняння у 2020-2021 рр., тобто до повномасштабного вторгнення РФ, цей коефіцієнт сягав 64,7%, а минулого опалювального сезону – 81,9%.

"Енергоатом переглянув підхід до планово-попереджувальних ремонтів, змістивши акцент на максимальну роботу енергоблоків саме в осінньо-зимовий період. І це дало свої результати", – зазначив в.о. голови правління "Енергоатома" Петро Котін.

"Енергоатом" планує скоротити час ремонтних робіт на енергоблоках АЕС

АТ «НАЕК «Енергоатом» проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, адже чим менше енергоблок перебуває в ремонті – тим більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України.

Також у 2023-му на першому енергоблоці Південноукраїнської АЕС тривали роботи із продовження терміну його експлуатації. Раніше такий процес потребував виведення блока в ремонт щонайменше на 100 діб. Та фахівці "Енергоатома" змогли без тривалого зупину провести необхідні роботи.

«Ми скоротили час і отримали вигоду: зберегли генерацію та забезпечили електроенергією країну, а також змогли отримати позитивне рішення щодо продовження роботи блока на 10 років», – зазначив Котін.

Тривалість ремонтів була такою:

2022 рік – 634 доби

2023 рік – 618 діб

2024 рік – 612 діб (заплановано).

Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів у 2024 році

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.