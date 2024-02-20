Зеленський утворив військову адміністрацію у місті-супутнику РАЕС

Президент Володимир Зеленський вирішив утворити в Рівненській області Вараську міську військову адміністрацію. Про це йдеться в указі глави держави №82 від 20 лютого. Генеральному штабу Збройних сил України та Рівненській обласній військовій адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням нової МВА.

В свою чергу, її начальницею президент розпорядженням №17 призначив Людмилу Мариніну, яку попереднім розпорядженням №16 звільнив з формально вищої посади - начальниці Вараської районної військової адміністрації.

Раніше ж, на місцевих виборах 2020 року Мариніна була обрана депутатом Рівненської обласної ради (балотувалася від пропрезидентської партії "Слуга народу"). Головою району буда призначена 29 грудня 2021 року.

Головою ж Вараської громади за результатами виборів-2020 було обрано Олександра Мензула (балотувався від партії "Пропозиція"). Причини ж нинішнього рішення Зеленського щодо фактичної заміни керівника міста наразі невідомі. Сам Мензул, який активно веде сторінку в Facebook, поки ніяк його не коментував.

Зазначимо, що до складу нинішньої Вараської громади, окрім міста Вараш (до декомунізації 2016 року - Кузнецовськ), входить також 17 сіл. Станом на початок 2022 року Державна служба статистики оцінювала чисельність її населення у 52,5 тисячі людей, з чого населення міста складало 41,7 тисячі.

Вараш є містом-супутником Рівненської атомної електростанції. Вараська МВА стала першою утвореною цієї зими військовою адміністрацією на місцевому рівні, першою на території Рівненської області та другою на території Західної України - після утворення в жовтні 2023 року МВА у Нетішині Хмельницької області, який також є містом-супутником АЕС (відповідно - Хмельницької).

Рівненська АЕС розташована на півночі відповідної області, за 65 кілометрів за пряму від кордону України з Білоруссю. Була запущена в 1980 році. Наразі має чотири енергоблоки - два реактори типу ВВЕР-440 (перший і другий) та два ВВЕР-1000 (третій і четвертий). Сумарна потужність електростанції складає 2835 МВт.

Нагадаємо також, що 1 липня минулого року Зеленський сам відвідував цю станцію, де провів засідання Ставки верховного головнокомандувача за участі інших керівників держави та силових органів.