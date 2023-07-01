Зеленський провів засідання Ставки на Рівненській АЕС: про що йшлося

Президент Володимир Зеленський 1 липня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке відбулося на Рівненській атомній електростанції у Вараші. Про це йдеться у повідомленні на сторінках у соцмережах глави держави. Також у пресслужбі президента опубліковали відео з засідання.

Зокрема, на ньому видно прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Олексія Резнікова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, голови Служби безпеки України Василя Малюка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Олексія Кулебу, секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, голову Держприкордслужби Сергія Дейнека тощо. Раніше відео з таких заходів не публікувалися.

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога. Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС", - повідомив президент.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль та командувач оперативного угруповання військ "Волинь" Миронюк доповіли про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні.

В свою чергу, голова Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь розповів про захист РАЕС від кіберзагроз. Крім того, участь у засіданні взяли президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і директор станції Павло Ковтонюк.

Нагадаємо при цьому, що Зеленський не вважає реальною загрозу з білоруського боку через інформацію про ймовірне розміщення на її території бійців російської приватної військової компанії "Вагнер", яка до нещодавного заколоту з її боку воювала проти України на Донбасі.