Зеленский провел заседание Ставки на Ровенской АЭС: о чем шла речь

Президент Владимир Зеленский 1 июля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, состоявшееся на Ровенской атомной электростанции в Вараше. Об этом говорится в сообщении на страницах в соцсетях главы государства. Также в пресс-службе президента опубликовали видео с этого заседания.

В частности, на нем видны премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Алексей Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Ранее жн видео с таких мероприятий не публиковались.

"Сегодня Ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции. Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага. Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко – об усилении Северного направления и охране АЭС", – сообщил президент.

Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль и командующий оперативной группировкой войск "Волынь" Миронюк доложили об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе.

В свою очередь глава Госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь рассказал о защите РАЭС от киберугроз. Кроме того, участие в заседании приняли президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и директор станции Павел Ковтонюк.

Напомним при этом, что Зеленский не считает реальной угрозу с белорусской стороны из-за информации о вероятном размещении на ее территории бойцов российской частной военной компании "Вагнер", которая до недавнего мятежа с ее стороны воевала против Украины на Донбассе.