Зеленский об уровне угрозы от "вагнеровцев" в Беларуси: контингент будет не очень большой

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что перебрасывание боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь несет серьезную угрозу. Как передает "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время пресс-конференции.

Зеленский отметил, что "вагнеровцы" находятся на всей оккупированной территории Украины и Вооруженные силы уничтожили многих этих боевиков.

"Более 20 тысяч из них были уничтожены. Поэтому то количество, которое пошло, скажем так, в положительном смысле, пошло на Москву, его по сравнению с тем, сколько их было у нас, сравнивать невозможно [...] Поэтому я не могу сказать, насколько они будут угрожать кому-то на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", – сказал он.

Как добавил президент, украинская армия считает, что ситуация на севере страны неизменна и контролируется. Кроме того, повторение российского похода в Украине невозможно.

"Все-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", – указал глава государства.

Напомним, попытка мятежа в России закончилась после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 июня.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют (что позже и произошло), а сам он "уйдет в Беларусь".

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или также "уйти в Беларусь".

В свою очередь Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина в Беларусь.

Что касается боевиков ЧВК, то российские оппозиционные СМИ сообщали о начале строительства тренировочных лагерей для "вагнеровцев" в белорусских Осиповичах, в 200 км от границы с Украиной. Однако в Госпогранслужбе Украины указывали, что пока не фиксируют строительство таких баз.