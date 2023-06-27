В пограничной службе Украины сообщили, идет ли строительство баз для "вагнеровцев" в Беларуси

Государственная пограничная служба Украины пока не фиксирует строительство баз для наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси.

Об этом заявил спикер пограничной службы Андрей Демченко, пишет пресс-служба ГПСУ.

"Относительно появления информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время исключать этого нельзя", - отметил он.

По его словам, за ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в частности Госпогранслужбы.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На фоне этих событий в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют, а сам он "уйдет в Беларусь". Тогда же начали говорить о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на Украину со стороны Беларуси.