У прикордонній службі України повідомили, чи йде будівництво баз для "вагнерівців" у Білорусі

Державна прикордонна служба України поки не фіксує будівництва баз для найманців ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

Про це заявив речник прикордонної служби Андрій Демченко, пише пресслужба ДПСУ.

"Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на цей момент таких робіт ми не фіксуємо. Водночас виключати цього не можна", - зазначив він.

За його словами, за ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, зокрема Держприкордонслужби.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь". Тоді ж почали говорити про можливу участь ПВК "Вагнера" у нападі на Україну з боку Білорусі.