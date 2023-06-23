Пригожин заявив про удар армії РФ по "вагнерівцях": що відбувається у Росії

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що регулярна армія Росії нанесла ракетний удар по тилових базах його бойовиків. У Міноборони РФ назвали цю інформацію провокацією.

Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ.

Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергій Шойгу підготовці заходів против ПВК "Вагнер" і оголосив про свій "похід справедливості".

Через заяви Пригожина у Росії вже відкрили кримінальну справу через "заклик до збройного заколоту". У Національному антитерористичному комітеті РФ вимагають від засновника ПВК негайно припинити протиправні дії.

Кремль проінформований

Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна проінформували про ситуацію з Пригожиним.

Ряд ЗМІ повідомляють, що в адміністрації президента РФ паніка через дії Пригожина, там не виключають сценарій громадянської війни.

Поліцію підняли по тривозі

Крім того, за інформацією пропагандиських ЗМІ, у Москві та Ростовській області вже оголосили спеціальні поліцейські операції, які передбачають підняття по тривозі особистого складу.

У Росії впали акції компаній

Акції російських компаній різко обвалилися на тлі скандалу між Пригожиним та Шойгу.

Як реагують в Україні

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в Росії "настають смутні часи".

"Класична російська поезія... Смутні часи настають. Лжеволодимир опинився на престолі. Поплічники йдуть ставити запитання: чи є в нас Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди необоротний", - зазначив він.

У Міноборони України повідомили, що спостерігають за ситуацією.

Конфлікт між Пригожиним і Міноборони РФ

Зауважимо, відносини між ЧВК "Вагнер" та Міноборони РФ погіршилися до безпрецедентного рівня. Пригожин, заявив, що армія навмисно використовувала смертоносну силу проти "вагнерівців".

Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчергове розкритикував режим лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та його бюрократичну машину через те що, не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.

Як вважають в українській розвідці, публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу та головою Генштабу армії РФ Валерієм Гєрасімовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Росії.