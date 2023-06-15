Пригожин йде проти волі Путіна, - розвідка Британії

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, який критикує Міністерство оборони РФ, зараз кинув виклик очільнику Кремля Володимиру Путіну.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що 10 червня 2023 року Міністерство оборони Росії видало наказ, яким вимагає так званим приватним військовим формуванням підписати контракт з військовим відомством.

Крім того, такий крок підтримав лідер країни-агресора РФ Володимир Путін під час свого спілкування з військовими блогерами 13 червня 2023 року.

Як зазначають у розвідці Британії, кілька місяців власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин різко критикував ієрархію Міноборони, але підкорювався Путіну.

Однак, незважаючи на коментарі Путіна, 14 червня 2023 року Пригожин заявив, що "жоден із бійців Вагнера не готовий знову стати на шлях ганьби". Тому вони не підпишуть контракти".

"Риторика Пригожина переростає в непокору більш широким верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року, кінцевий термін підписання контрактів найманцями, ймовірно, стане ключовим моментом у протистоянні", – зауважують у розвідці Британії.

Зауважимо, відносини між ЧВК "Вагнер" та Міноборони РФ погіршилися до безпрецедентного рівня. Пригожин, заявив, що армія навмисно використовувала смертоносну силу проти "вагнерівців".

Нагадаємо, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчергове розкритикував режим лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та його бюрократичну машину через те що, не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.

Як вважають в українській розвідці, публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Сергієм Шойгу та головою Генштабу армії РФ Валерієм Гєрасімовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Росії.